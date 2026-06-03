Entro il 2050, il concetto di ufficio cambierà radicalmente. Le aziende adotteranno ambienti di lavoro diffusi, senza sedi fisse, e i dipendenti lavoreranno senza orari stabiliti. L’intelligenza artificiale sarà integrata in modo centrale nei processi, eliminando le strutture tradizionali. La presenza fisica in un ufficio non sarà più un requisito, e le modalità di lavoro si baseranno su sistemi flessibili e digitalizzati.

Roma, 3 giugno 2026 - L’ufficio del 2050 non sarà più un luogo, ma un sistema. Non coinciderà necessariamente con una scrivania, un badge, un piano aziendale o un tragitto quotidiano da casa al centro città. Sarà una rete di spazi fisici e digitali, governata dall’intelligenza artificiale, attraversata dalla realtà immersiva e misurata sempre meno sulla presenza e sempre più sul risultato. È questa la traiettoria indicata dallo studio “Work Reimagined: The Office of 2050” di IWG, che fotografa una trasformazione destinata a incidere non solo sulle imprese, ma anche sulle città, sui trasporti, sul mercato immobiliare, sull’organizzazione familiare e sulle politiche pubbliche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ufficio si scioglie: nel 2050 lavoro senza orari fissi, sedi diffuse e AI al centro

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