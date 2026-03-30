EniProgetti, società di ingegneria del gruppo Eni, ha avviato un programma di formazione rivolto a ingegneri senza esperienza. Sono aperte candidature per giovani laureati e profili con meno di tre anni di esperienza, con l’obiettivo di inserire nuovi talenti nelle sedi di lavoro del settore energetico e dell’ingegneria. Le opportunità riguardano contratti legati a questa iniziativa di formazione.

Nuove opportunità di lavoro nel settore energetico e dell’ingegneria. EniProgetti, la società di ingegneria del gruppo Eni, cerca giovani laureati e profili con meno di tre anni d’esperienza. Personale da inserire attraverso un percorso strutturato di formazione e crescita professionale. Si tratta di una proposta interessante per chi ha da poco concluso gli studi o ha maturato meno di 3 anni d’esperienza e vuole entrare in una grande realtà internazionale. In cosa consiste l’offerta. Il fulcro centrale della selezione è pensato per reclutare personale da formare all’interno della Eni Engineering Academy, il programma pensato per l’inserimento di giovani ingegneri all’interno della squadra. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Eni Academy, formazione per ingegneri senza esperienza: contratto e sedi di lavoro

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