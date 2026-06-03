L' ufficio postale di Collecorvino riapre nella versione Polis attivo anche il servizio passaporti

Notizia in breve

L'ufficio postale di Collecorvino ha riaperto dopo lavori di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis, che mira a migliorare i servizi nei comuni con meno di 15.000 abitanti. La struttura è ora attiva nella nuova versione Polis e offre anche il servizio passaporti, consentendo ai cittadini di accedere a più servizi pubblici in un'unica sede. La riapertura segue gli interventi volti a potenziare l’accessibilità e l’efficienza dell’ufficio postale locale.