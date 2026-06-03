L' ufficio postale di Collecorvino riapre nella versione Polis attivo anche il servizio passaporti
L'ufficio postale di Collecorvino ha riaperto dopo lavori di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis, che mira a migliorare i servizi nei comuni con meno di 15.000 abitanti. La struttura è ora attiva nella nuova versione Polis e offre anche il servizio passaporti, consentendo ai cittadini di accedere a più servizi pubblici in un'unica sede. La riapertura segue gli interventi volti a potenziare l’accessibilità e l’efficienza dell’ufficio postale locale.
Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Collecorvino dopo gli interventi di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis, l’iniziativa di Poste Italiane dedicata ai Comuni con meno di 15mila abitanti per ampliare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione.I lavori. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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