Riapre in versione ' Polis' l' ufficio postale di Chianni

L'ufficio postale di Chianni è stato riaperto dopo aver completato i lavori di ristrutturazione. La struttura è stata aggiornata secondo la tipologia Polis, senza fornire dettagli sui cambiamenti effettuati. La riapertura permette di riprendere i servizi postali nella zona.

L’ufficio postale di Chianni ha riaperto dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di piazza Quattro Novembre 1, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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A Sonnino riapre lufficio postale nella nuova versione Polis, con servizi ampliati e innovazione

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