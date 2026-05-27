Servizi Inps e richiesta passaporti riapre l' ufficio postale ' Polis' a Cervino

L’ufficio postale di Cervino, in via Vittorio Veneto 10, ha riaperto dopo lavori di ristrutturazione. La sede, rinnovata secondo il modello “Polis”, ospita servizi Inps e richieste di passaporti. La trasformazione mira a integrare i servizi della Pubblica Amministrazione in un unico spazio. La riapertura segna la conclusione delle opere di ristrutturazione, permettendo di accedere nuovamente ai servizi per i cittadini.

Riapre al pubblico, completamente rinnovato, l’ufficio postale di Cervino. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di via Vittorio Veneto 10, trasformata secondo il modello “Polis”, il progetto promosso da Poste Italiane per portare i servizi della Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Riapre lufficio postale Giavera: nuovi servizi e passaporto allo sportello @valdotv

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