Servizi Inps e richiesta passaporti riapre l' ufficio postale ' Polis' a Cervino

Da casertanews.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ufficio postale di Cervino, in via Vittorio Veneto 10, ha riaperto dopo lavori di ristrutturazione. La sede, rinnovata secondo il modello “Polis”, ospita servizi Inps e richieste di passaporti. La trasformazione mira a integrare i servizi della Pubblica Amministrazione in un unico spazio. La riapertura segna la conclusione delle opere di ristrutturazione, permettendo di accedere nuovamente ai servizi per i cittadini.

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Riapre al pubblico, completamente rinnovato, l’ufficio postale di Cervino. Sono terminati infatti i lavori di ristrutturazione della sede di via Vittorio Veneto 10, trasformata secondo il modello “Polis”, il progetto promosso da Poste Italiane per portare i servizi della Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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