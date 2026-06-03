Domani all’Eurocamera si terrà un evento promosso dal gruppo Renew, legato a Macron, dedicato ai cosiddetti “bambini LGBT”. Tra i relatori figurano anche alcuni minori identificati come “bambini queer”. L’evento ha suscitato polemiche e discussioni, con critiche rivolte alla presenza di minori e ai temi trattati. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici dell'iniziativa o sulle modalità di partecipazione.

Ci sono i finanziamenti dell’Unione europea dietro l’evento che dovrebbe (e speriamo che il condizionale sia d’obbligo) tenersi domani all’Europarlamento di Bruxelles sui diritti dei «bambini Lgbtiq+». Una categoria che non si sa esattamente se esista davvero o se sia, piuttosto, un prodotto dell’ideologia woke in salsa Ue, sposata a quanto pare dalle presidenti delle due istituzioni europee, Roberta Metsola - che ha concesso i locali per organizzare il simposio liberal - e Ursula von der Leyen che l’ha finanziato. Entrambe sulla carta condividono la stessa famiglia politica, quella del Partito popolare europeo (Ppe), ma pur di tutelare i... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Ue è una minaccia in ogni ambito: a Bruxelles l’evento sui «bimbi Lgbt»

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