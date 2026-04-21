La stagione tennistica si sta intensificando con il passaggio dalla superficie in cemento a quella in terra rossa, una fase che spesso porta a incontri più lunghi e impegnativi, specialmente nel torneo parigino. Durante questa transizione, i giocatori devono adattarsi alle caratteristiche diverse del terreno, che influenzano durata e dinamiche delle partite. La durata degli incontri può variare notevolmente, rendendo il torneo un banco di prova per resistenza e strategia degli atleti.

La stagione tennistica è ormai entrata definitivamente nel vivo con lo switch dalla superficie del cemento a quella sulla terra rossa dove, proprio a causa della sua composizione, le gare a volte si trasformano in vere e proprie maratone (soprattutto al Roland Garros al meglio dei cinque set). A volte, anche nel recente passato (vedi gli Australian Open), proprio il numero uno del mondo Jannik Sinner ha accusato capogiri, malesseri e, come da lui stesso definito nell’ottavo di finale del Masters 1000 di Montecarlo (poi vinto) un calo d’energia. Il ruolo di integratori e nanotecnologie. La problematica è ben nota: l’azzurro e il suo team lavorano da mesi a perfezionare questo particolare aspetto e non trovarsi impreparato quando battaglia contro i suoi avversari.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sinner non avrà più cali di energia". Ecco perché

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