La Commissione europea ha approvato all’Italia di destinare lo 0,3% del Pil agli investimenti energetici, all’interno dell’1,5% previsto per la difesa, grazie alla clausola di salvaguardia del Patto di stabilità. Questa decisione permette all’Italia di utilizzare circa 14 miliardi di euro in più per il settore energetico. La notizia ha suscitato reazioni politiche, con esultanza da parte di alcuni e critiche da altri.

La Commissione europea ha confermato per l'Italia la possibilità' di utilizzare uno 0,3% di Pil per investimenti nel settore dell'energia all'interno del margine complessivo dell'1,5% previsto per la difesa dalla clausola di salvaguardia del Patto di stabilità. Bruxelles precisa tuttavia che le misure contro il caro energia dovranno restare temporanee e mirate, senza sostenere la domanda di combustibili fossili. Sulla decisione è intervenuto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che ha espresso soddisfazione: "Sono soddisfatto perché la Commissione, impensabile fino a qualche mese fa, ha recepito le nostre proposte, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - L'Ue apre all'Italia: 14 miliardi in più, Giorgetti esulta. La sinistra rosica

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