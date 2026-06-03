La Commissione europea ha approvato un incremento di 14 miliardi di euro per l’Italia, consentendo maggiore flessibilità di bilancio. Questa decisione riguarda le spese per la transizione energetica e rientra nella clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Un rappresentante del governo ha commentato che questa possibilità era impensabile fino a pochi mesi fa. La misura permette di destinare risorse aggiuntive a settori strategici senza compromettere gli obiettivi di bilancio complessivi.

Dalla Commissione europea arriva una "limitata flessibilità di bilancio" per le spese legate alla transizione energetica all’interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. "Sono soddisfatto perché la Commissione, impensabile fino a qualche mese fa, ha recepito le nostre proposte, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato". Così il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti sulla proposta di allargare la Nec difesa all'energia, formalizzata oggi dalla commissione a margine delle Raccomandazioni ai Paesi. "Nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo - prosegue Giorgetti - il Mef si riserva di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Dalla Ue ok all'Italia ai 14 miliardi di euro in più. La soddisfazione di Giorgetti: "Impensabile fino a qualche mese fa"

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