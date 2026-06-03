Energia Giorgetti | soddisfatto commissione Ue recepisce le nostre proposte

Da ilsole24ore.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Commissione europea ha accolto le proposte italiane sul settore energetico. Il ministro ha dichiarato di essere soddisfatto del recepimento delle proposte italiane, che ora attendono di essere ulteriormente precisate con i limiti di utilizzo. Solo dopo questa definizione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze valuterà eventuali nuove proposte. La decisione della Commissione rappresenta un passo importante nelle negoziazioni in corso.

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“Sono soddisfatto perché la commissione, impensabile fino a qualche mese fa, ha recepito le nostre proposte, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato”. Lo afferma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sulla proposta di allargare la Nec difesa all’energia, formalizzata oggi dalla commissione a margine delle raccomandazioni ai Paesi. «Nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, il Mef si riserva di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Naturalmente la valutazione deve essere fatta complessivamente e dovrà tener conto anche delle ultime stime fornite dalla Commissione e degli elementi contenuti nelle raccomandazioni della Commissione che testimoniano lo sforzo e la serietà della finanza pubblica italiana». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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