La Commissione europea ha accolto le proposte italiane sul settore energetico. Il ministro ha dichiarato di essere soddisfatto del recepimento delle proposte italiane, che ora attendono di essere ulteriormente precisate con i limiti di utilizzo. Solo dopo questa definizione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze valuterà eventuali nuove proposte. La decisione della Commissione rappresenta un passo importante nelle negoziazioni in corso.

“Sono soddisfatto perché la commissione, impensabile fino a qualche mese fa, ha recepito le nostre proposte, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato”. Lo afferma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sulla proposta di allargare la Nec difesa all’energia, formalizzata oggi dalla commissione a margine delle raccomandazioni ai Paesi. «Nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, il Mef si riserva di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Naturalmente la valutazione deve essere fatta complessivamente e dovrà tener conto anche delle ultime stime fornite dalla Commissione e degli elementi contenuti nelle raccomandazioni della Commissione che testimoniano lo sforzo e la serietà della finanza pubblica italiana». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Energia, Giorgetti: soddisfatto, commissione Ue recepisce le nostre proposte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Commissione Ue, deroghe al Patto anche l’energia: per l’Italia 14 miliardi. Giorgetti: “Soddisfatto, accolte nostre proposte”La Commissione europea ha approvato deroghe al Patto di stabilità anche per il settore energetico, oltre alla difesa.

Iran, Giorgetti e la sveglia all’Ue: «Estendere all’energia le deroghe al Patto sulla difesa, è opportuna una clausola di salvaguardia generale»Durante una riunione dell’Ecofin, il ministro dell’Economia italiano ha proposto di estendere le deroghe del Patto sulla difesa anche al settore...

Temi più discussi: Energia, Giorgetti: soddisfatto, commissione recepisce nostre proposte; Antonello Cracolici: La mafia sfida le istituzioni per riavere consenso; Energia, Giorgetti: soddisfatto, la Commissione Ue recepisce le nostre proposte; Italia, l’UE non chiude la procedura per deficit eccessivo. È solo congelata.

#Energia L’UE accorda ai Paesi membri una flessibilità di bilancio per le spese legate alla transizione energetica all’interno della clausola nazionale di salvaguardia per la difesa. Si tratta per l’Italia di +14mld. #Giorgetti La Commissione ha recepito le nostr x.com

Italia soddisfatta per flessibilità Ue estesa a energia, Giorgetti: Commissione recepisce proposteLa Commissione europea si è espressa a favore delle deroghe sul Patto di stabilità, estendendo la Nec difesa all'energia. Numerose le reazioni di soddisfazione dai ministri italiani, dal momento che l ... msn.com

Energia: Giorgetti; soddisfatto ok Commissione a nostre proposte, da Mef misure per famiglie e impreseScopri le analisi e le news di MF Newswires: l'informazione finanziaria d’agenzia per non perdere nessun movimento di mercato. Leggi ora gli ultimi aggiornamenti. milanofinanza.it