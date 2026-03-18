Putin ha spento Internet Ora tra Mosca e San Pietroburgo è corsa ai walkie talkie e alle cartine

In alcune delle principali città russe, tra cui Mosca e San Pietroburgo, internet è improvvisamente scomparso, lasciando cittadini e aziende senza connessione. La mancanza di rete ha portato molte persone a ricorrere a walkie talkie e cartine, mentre le autorità definiscono la situazione una questione di sicurezza nazionale. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita, e la situazione resta incerta.

La chiamano questione di sicurezza nazionale ma fatto sta che, con profondo sgomento, gran parte dei cittadini russi nelle principali città, tra cui Mosca e San Pietroburgo, si sono ritrovati all’improvviso senza internet. Nel giro di pochi minuti, con qualche preavviso di blackout nelle ore precedenti, sono saltate le app di home banking, i servizi di prenotazione taxi, le consegne on line. Martedì le autorità di San Pietroburgo hanno avvertito che la connessione mobile nella città da 5,6 milioni di abitanti avrebbe potuto esser disattiva per «motivi di sicurezza». L’ufficio comunicazioni del governo locale ha invitato la cittadinanza a connettersi agli hotspot Wi-Fi pubblici “SPBFREE” dislocati in tutta la città. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Putin ha spento internet sui cellulari: l’ansia da sicurezza dello zar isola la RussiaRoma, 18 marzo 2026 – Se continua così, in Russia per comunicare dovranno tornare ai piccioni viaggiatori. Leggi anche: Con auricolari e walkie-talkie all’esame della patente: denunciati