L' Iran | Israele ha colpito un sito petrolifero ci vendicheremo Arabia Saudita 2 forti esplosioni a Riad Ucciso ministro iraniano

In Iran, si segnala un attacco a un sito petrolifero attribuito a Israele, con minacce di vendetta da parte di Teheran. A Riad, sono state registrate due forti esplosioni che hanno causato danni nella capitale saudita. Un ministro iraniano è stato ucciso in circostanze non ancora chiarite. Mojtaba Khamenei ha dichiarato che ogni sangue versato avrà un prezzo, senza specificare ulteriori dettagli.

Il messaggio di Mojtaba Khamenei: «Ogni sangue ha un prezzo che i suoi assassini presto dovranno pagare». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'Iran: «Israele ha colpito un sito petrolifero, ci vendicheremo». Arabia Saudita, 2 forti esplosioni a Riad. Ucciso ministro iraniano Articoli correlati L’Iran ha colpito l’ambasciata americana in Arabia SauditaL’Iran sta rispondendo all’operazione USA-Israele con attacchi missilistici e con droni contro Israele, le basi regionali statunitensi e le nazioni... Israele e Usa attaccano l’Iran, la minaccia di Teheran sulle basi Usa in Medio Oriente. Missili su Tel Aviv. Colpita Riad, l’Arabia Saudita: «Potremmo rispondere»Israele ha lanciato un attacco militare contro l’Iran, definito «preventivo» dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz «per rimuovere le... Contenuti utili per approfondire Arabia Saudita Temi più discussi: Scelta la nuova Guida Suprema, l'Iran: è Mojtaba Khamenei; Perché l’Iran attacca anche i paesi arabi del Golfo; Medio Oriente, in dieci giorni di bombe oltre 1.500 morti civili, tra loro almeno 300 bambini; L'inerzia del Golfo nella guerra all'Iran è solo apparente. La spinta di Arabia Saudita e Israele ha convinto Trump ad attaccare l'IranLe valutazioni dell'intelligence americana non rilevavano minacce imminenti, ma gli alleati regionali sostenevano che fosse il momento di colpire ... ilfoglio.it Medio Oriente, pioggia di droni sul Golfo: colpiti Arabia Saudita e KuwaitNon solo Israele: l'escalation iraniana travolge i vicini arabi. Ecco cosa sta succedendo nei cieli dello Stretto di Hormuz. panorama.it Dopo l'attacco israeliano al grande giacimento di gas South Pars, l'Iran ha detto che prenderà di mira le infrastrutture energetiche in Qatar, in Arabia Saudita e negli Emirati. Si aggrava la crisi energetica nel golfo Persico x.com L’Arabia Saudita ospiterà questa sera a Riad i ministri degli Esteri di Paesi arabi e islamici per una riunione dedicata alla “sicurezza” nella regione. Lo conferma il ministero degli Esteri della monarchia del Golfo che su X parla di una “riunione ministeriale cons facebook