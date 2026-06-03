Lucia Ilardo ricorda Temptation Island e svela | Non mi vergogno di nulla

Un anno dopo aver partecipato a Temptation Island, Lucia Ilardo ha condiviso sui social un messaggio in cui afferma di non provare vergogna per nulla. La concorrente ha deciso di parlare di quell’esperienza, senza fare riferimenti specifici a episodi o dettagli, limitandosi a ricordare il suo percorso e a dichiarare di sentirsi a proprio agio con le scelte fatte.

Un anno dopo il suo percorso Lucia Ilardo torna a parlare di Temptation Island, cosa ha rivelato sui social. A breve andrà in onda su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island, ieri sui social Lucia Ilardo ha ricordato l’esperienza che ha vissuto nel programma lo scorso anno. Storia Ig di Lucia Ilardo (Screen Ig stories @luciailardo) Tramite una storia postata sul suo profilo Instagram ha voluto condividere con i suoi follower il ricordo dell’avventura vissuta nel reality dei sentimenti, che per lei ha fatto parte di un importante anno della sua vita. Nel villaggio si è messa in gioco, ha scelto di esporsi e di farsi conoscere da tutti per quella che è. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Lucia Ilardo Critiche e Insulti Dopo Temptation Island

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Lucia Ilardo torna a parlare di Temptation Island angolodellenotizie.com/2026/06/02/luc… #TemptationIsland #LuciaIlardo x.com

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