Lucia Ilardo, 28 anni, è originaria di Vignola e ha conseguito una laurea in Giurisprudenza. Attualmente lavora come consulente aziendale e ha conquistato l’attenzione del pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Island 2025. La sua presenza nel mondo dello spettacolo si è fatta notare anche in altri contesti televisivi. Recentemente, è stata al centro di una reazione da parte di un ex compagno.

Lucia Ilardo, 28 anni, originaria di Vignola e laureata in Giurisprudenza. È consulente aziendale e si è fatta conoscere dal pubblico grazie alla sua partecipazione a Temptation Island 2025. Dal reality dei sentimenti esce con Rosario Guglielmi, il suo fidanzato. Poi una volta fuori c’è il colpo di scena quando vengono fatte delle rivelazioni importanti sul suo rapporto con Andrea, l’ex corteggiatore. Ad un certo punto del percorso si inserisce una terza persona. A Napoli lei incontra un altro ragazzo, Salvatore: aveva partecipato anche lui a Temptation Island Ha poi confessato che con Rosario ormai non ci sono più rapporti: “Da parte sua c’è stata una chiusura totale: mi ha bloccata ovunque e non c’è stato più modo di parlare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Lucia Ilardo, da Temptation Island al GF Vip: la reazione dell’ex Rosario Guglielmi

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