Chi è Rosario l’ex di Lucia Ilardo | dalla partecipazione a Temptation Island al trono mai partito di Uomini e Donne
Rosario Guglielmi è un manager napoletano che ha attirato l’attenzione del pubblico grazie alla sua partecipazione con Lucia Ilardo all’ultima edizione di Temptation Island. La coppia ha fatto parlare di sé anche per il suo coinvolgimento in Uomini e Donne, dove Rosario era stato scelto come pretendente per il trono, ma alla fine non ha mai preso il ruolo. La loro presenza nei programmi televisivi ha suscitato interesse tra gli spettatori e i media.
L’ex di Lucia Ilardo è Rosario Guglielmi, manager napoletano con il quale si è fatta conoscere al grande pubblico per via della partecipazione di coppia all’ultima edizione di Temptation Island. L’ex volto del “ viaggio nei sentimenti” sarà stasera tra i finalisti del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5. Lucia e Rosario debuttano sul piccolo schermo la scorsa estate, quando sono tra i protagonisti di Temptation Island, al termine del loro percorso nel programma decidono di uscire insieme. Nella puntata registrata un mese dal termine del docu-reality, il fidanzato scopre da un video mostrato da Filippo Bisciglia che la ragazza aveva incontrato il tentatore Andrea ed ha telefonato al single per avere dettagli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
GFVip, Lucia Ilardo risponde a Marco Raffaelli: frecciatine e polemiche!
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Chi è Lucia Ilardo, da Temptation Island al GF Vip: la reazione dell’ex Rosario Guglielmi
Chi è Lucia Ilardo del GF Vip 2026, dal presunto flirt con Lorenzo Spolverato all'ex Rosario Guglielmi al tentatore di Temptation IslandDalla laurea in Giurisprudenza alla notorietà in tv: il percorso di Lucia Ilardo tra amori turbolenti, gossip e il debutto al Grande Fratello Vip...
Mi manca mia madre. È con queste parole che Lucia Ilardo si è lasciata andare a un momento di commozione all’interno della casa del Grande Fratello Vip, sorprendendo anche chi le era vicino in quel momento. Quando le altre concorrenti le hanno chiesto i facebook
Chi è Rosario, l’ex di Lucia Ilardo: dalla partecipazione a Temptation Island al trono (mai partito) di Uomini e DonneL’ex di Lucia Ilardo è Rosario Guglielmi, manager napoletano con il quale si è ... msn.com
Donna Rosario - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Rosario Guglielmi, chi è l’ex fidanzato di Lucia Ilardo | Tra noi non c’è più nessun tipo di rapporto…L'ex fidanzato di Lucia Ilardo, Rosario Guglielmi, non dimentica la rottura dolorosa con la concorrente gieffina: Non abbiamo più rapporti... ... ilsussidiario.net