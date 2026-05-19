Rosario Guglielmi è un manager napoletano che ha attirato l’attenzione del pubblico grazie alla sua partecipazione con Lucia Ilardo all’ultima edizione di Temptation Island. La coppia ha fatto parlare di sé anche per il suo coinvolgimento in Uomini e Donne, dove Rosario era stato scelto come pretendente per il trono, ma alla fine non ha mai preso il ruolo. La loro presenza nei programmi televisivi ha suscitato interesse tra gli spettatori e i media.

L’ex di Lucia Ilardo è Rosario Guglielmi, manager napoletano con il quale si è fatta conoscere al grande pubblico per via della partecipazione di coppia all’ultima edizione di Temptation Island. L’ex volto del “ viaggio nei sentimenti” sarà stasera tra i finalisti del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5. Lucia e Rosario debuttano sul piccolo schermo la scorsa estate, quando sono tra i protagonisti di Temptation Island, al termine del loro percorso nel programma decidono di uscire insieme. Nella puntata registrata un mese dal termine del docu-reality, il fidanzato scopre da un video mostrato da Filippo Bisciglia che la ragazza aveva incontrato il tentatore Andrea ed ha telefonato al single per avere dettagli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Rosario, l’ex di Lucia Ilardo: dalla partecipazione a Temptation Island al trono (mai partito) di Uomini e Donne

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