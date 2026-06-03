Lucca 2027 | gli Under 30 scelgono il futuro in assemblea pubblica

Notizia in breve

Durante un’assemblea pubblica a Lucca, i giovani under 30 hanno discusso le proposte di cambiamento per il futuro della città, concentrandosi su mobilità e lavoro. Sono state presentate idee per migliorare i trasporti e creare opportunità occupazionali rivolte alle nuove generazioni. Le proposte saranno valutate e potrebbero influenzare le scelte politiche programmate per il 2027.