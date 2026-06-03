Lucca 2027 | gli Under 30 scelgono il futuro in assemblea pubblica
Durante un’assemblea pubblica a Lucca, i giovani under 30 hanno discusso le proposte di cambiamento per il futuro della città, concentrandosi su mobilità e lavoro. Sono state presentate idee per migliorare i trasporti e creare opportunità occupazionali rivolte alle nuove generazioni. Le proposte saranno valutate e potrebbero influenzare le scelte politiche programmate per il 2027.
Cosa cambierà concretamente per la mobilità e il lavoro a Lucca?. Come influenzeranno queste proposte l'agenda politica del 2027?. Chi potrà partecipare attivamente alla costruzione di questo nuovo programma?. Dove si terrà l'incontro per trasformare le criticità in proposte?.? In Breve Venerdì 5 giugno ore 17:30 presso circolo Arci di Sant’Alessio. Discussione su mobilità, lavoro, ambiente e politiche giovanili per la città. Obiettivo creazione programma strutturato in vista delle elezioni comunali 2027. Serata conviviale con cena per rafforzare i legami tra i partecipanti. Venerdì 5 giugno alle 17:30 l’assemblea di Lucca Under 30 presso il circolo Arci di Sant’Alessio per discutere il futuro della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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