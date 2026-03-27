Il no e il futuro assemblea pubblica a Palazzo Caracciolo

Un’assemblea pubblica si è svolta a Palazzo Caracciolo, organizzata dal Comitato della società civile della provincia di Avellino. Durante l’incontro è stato discusso il risultato del referendum svoltosi il 22 e 23 marzo, in cui gli elettori hanno respinto la riforma costituzionale approvata dal Parlamento con i voti della maggioranza di governo. Il comitato ha espresso soddisfazione per l’esito referendario.

IL NO E IL FUTURO. Il Comitato della società civile della provincia di avellino esprime la propria soddisfazione per il risultato del referendum del 22-23 marzo, che ha rigettato la riforma costituzionale approvata dal Parlamento con i voti della maggioranza di governo. Il popolo italiano ha compreso che questa riforma, oramai archiviata, costituiva un pericolo per l’equilibrio dei poteri costituzionali e per i diritti delle persone, per i diritti civili e sociali. Il risultato netto a favore del NO non consente alcun dubbio sulla volontà popolare di difendere la costituzione repubblicana ed è un monito anche nei confronti di altre riforme ‘in cantiere’ come l’autonomia differenziata o il premierato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - "Il no e il futuro", assemblea pubblica a Palazzo Caracciolo Articoli correlati Il campetto di calcio alla Magione, in piazza un'assemblea pubblica per discutere del suo futuroUn’assemblea pubblica per condividere aggiornamenti e prospettive sul futuro del campetto e dell’area ludico-sportiva della piazza. Leggi anche: Catania, CittàInsieme: assemblea pubblica con il Sindaco Enrico Trantino Una selezione di notizie su Palazzo Caracciolo Discussioni sull' argomento Riapre lo storico hotel termale del Caracciolo Hospitality Group; Marco Alaia eletto nuovo segretario Dem, No all'unità di facciata e riconoscibilità come appartenenza al partito; Non mi dimetto. Il documento del Pd? Dispiace una manifestazione così violenta; Provinciali, Iovino (Pd) ringrazia gli elettori: la mia e’ la vittoria di un progetto politico. Easter in Naples is made of rituals, flavours and shared moments. This year, Palazzo Caracciolo Naples celebrates it with an Easter Lunch rooted in tradition, and a Casatiello masterclass to learn, taste and take home a piece of Naples. - La Pasqua a Napoli è - facebook.com facebook