Il no e il futuro assemblea pubblica a Palazzo Caracciolo

Da avellinotoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’assemblea pubblica si è svolta a Palazzo Caracciolo, organizzata dal Comitato della società civile della provincia di Avellino. Durante l’incontro è stato discusso il risultato del referendum svoltosi il 22 e 23 marzo, in cui gli elettori hanno respinto la riforma costituzionale approvata dal Parlamento con i voti della maggioranza di governo. Il comitato ha espresso soddisfazione per l’esito referendario.

IL NO E IL FUTURO. Il Comitato della società civile della provincia di avellino esprime la propria soddisfazione per il risultato del referendum del 22-23 marzo, che ha rigettato la riforma costituzionale approvata dal Parlamento con i voti della maggioranza di governo. Il popolo italiano ha compreso che questa riforma, oramai archiviata, costituiva un pericolo per l’equilibrio dei poteri costituzionali e per i diritti delle persone, per i diritti civili e sociali. Il risultato netto a favore del NO non consente alcun dubbio sulla volontà popolare di difendere la costituzione repubblicana ed è un monito anche nei confronti di altre riforme ‘in cantiere’ come l’autonomia differenziata o il premierato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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© Avellinotoday.it - "Il no e il futuro", assemblea pubblica a Palazzo Caracciolo

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