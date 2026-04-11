Croce Verde di Lucca | assemblea decisiva per il futuro sociale

Sabato 18 aprile alle ore 10, i soci della Croce Verde di Lucca si riuniranno presso la sede di viale Castracani 468D per l’assemblea ordinaria annuale. La riunione rappresenta un momento importante per discutere le questioni organizzative e operative dell’associazione. La partecipazione è prevista come occasione di confronto tra i soci e il consiglio direttivo. La sede si trova nel quartiere di viale Castracani, a Lucca.

I soci della Croce Verde di Lucca si riuniranno sabato 18 aprile alle ore 10 per l’assemblea ordinaria annuale presso la sede di viale Castracani 468D. L’incontro è fondamentale per validare i documenti contabili e sociali relativi all’esercizio 2025, garantendo la continuità operativa dell’ente attraverso il controllo dei flussi finanziari e del rendiconto delle attività svolte. Trasparenza e gestione dei servizi sul territorio lucchese. Il cuore della convocazione riguarda l’approvazione del bilancio consuntivo 2025 e del relativo bilancio sociale dello stesso anno. Mentre il primo documento assicura la solidità economica necessaria alla sopravvivenza dell’organizzazione, il secondo offre una scansione dettagliata dell’impatto che l’associazione produce quotidianamente nella comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Croce Verde di Lucca: assemblea decisiva per il futuro sociale Lucca vs Ponte Buggianese: sfida decisiva per il secondo postoIl derby tra Lucca e Ponte Buggianese si prepara a una nuova sfida questo sabato alle ore 20:30, un incontro che vede contrapposte due realtà con... Croce Verde, focus sui volontari. Ripartito il percorso di formazioneVenerdì scorso si è svolto presso la sede della Croce Verde Alto Appennino ‘Franco Correggi’ di Busana in via G.