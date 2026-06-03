Luca Pappagallo conquista il Salento | boom di partecipazione per gli eventi di Matino Lizzanello e Tuglie
Gli eventi di Matino, Lizzanello e Tuglie hanno visto un aumento delle prenotazioni e la capienza è stata ampliata. Questo incremento di partecipanti si verifica in concomitanza con l’arrivo di Luca Pappagallo, che sta attirando un numero crescente di persone. Le manifestazioni sono state organizzate per l’inizio dell’estate e si stanno preparando ad accogliere un pubblico più numeroso rispetto alle precedenti edizioni.
Luca Pappagallo conquista il Salento: boom di prenotazioni, aumentata la capienza per gli eventi di Matino, Lizzanello e Tuglie Il Salento si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell'inizio estate. Dal 7 al 9 giugno il celebre cuoco, autore e volto amatissimo di Food Network. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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