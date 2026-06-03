Luca Pappagallo conquista il Salento | boom di partecipazione per gli eventi di Matino Lizzanello e Tuglie

Notizia in breve

Gli eventi di Matino, Lizzanello e Tuglie hanno visto un aumento delle prenotazioni e la capienza è stata ampliata. Questo incremento di partecipanti si verifica in concomitanza con l’arrivo di Luca Pappagallo, che sta attirando un numero crescente di persone. Le manifestazioni sono state organizzate per l’inizio dell’estate e si stanno preparando ad accogliere un pubblico più numeroso rispetto alle precedenti edizioni.