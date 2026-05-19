Radici Vive – Parole di Salento | Lizzanello celebra la memoria linguistica e culturale

A Lizzanello è stato avviato un progetto culturale dedicato alla valorizzazione e tutela del dialetto salentino, considerato un patrimonio immateriale della comunità locale. L’iniziativa, denominata “Radici Vive – Parole di Salento”, coinvolge l’amministrazione comunale e l’istituto comprensivo, con l’obiettivo di promuovere la trasmissione linguistica e culturale tra le nuove generazioni. La presentazione si è svolta nel rispetto delle modalità previste, senza annunci di eventi futuri o dichiarazioni ufficiali.

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