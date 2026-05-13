Grande partecipazione a Castelnuovo di Val di Cecina per gli eventi di Terre calde di Toscana

A Castelnuovo di Val di Cecina si è registrata una grande partecipazione agli eventi organizzati nell’ambito di Terre calde di Toscana. L’associazione coinvolge cinque comuni dell’Alta Val di Cecina e ha scelto di focalizzarsi su tematiche come il benessere, le pratiche agricole sostenibili e la valorizzazione del territorio per promuovere le attività locali. Le iniziative hanno attirato numerosi cittadini e visitatori, creando un momento di condivisione e interesse collettivo.

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