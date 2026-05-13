Grande partecipazione a Castelnuovo di Val di Cecina per gli eventi di Terre calde di Toscana
A Castelnuovo di Val di Cecina si è registrata una grande partecipazione agli eventi organizzati nell’ambito di Terre calde di Toscana. L’associazione coinvolge cinque comuni dell’Alta Val di Cecina e ha scelto di focalizzarsi su tematiche come il benessere, le pratiche agricole sostenibili e la valorizzazione del territorio per promuovere le attività locali. Le iniziative hanno attirato numerosi cittadini e visitatori, creando un momento di condivisione e interesse collettivo.
L’associazione, attiva nei cinque comuni dell’Alta Val di Cecina — Castelnuovo di Val di Cecina, Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Volterra — ha individuato nel benessere, nelle buone pratiche agricole e nella valorizzazione del territorio la chiave per promuovere le.🔗 Leggi su Pisatoday.it
Notizie correlate
Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 3.0 a Castelnuovo Val di CecinaCASTELNUOVO VAL DI CECINA (PISA) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata oggi lunedì 6 aprile 2026 in Toscana, nella zona di...
Anche a Castelnuovo Val di Cecina si ricorda il PomarancioStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Anche a...
Si parla di: Vagliagli terra di frontiera: grande partecipazione alla conferenza nella frazione… estrema; Misericordia Castelnuovo Berardenga: domenica 17 maggio si inaugura la Panda donata dai Rotary senesi.