Luca Guercilena lascia la Lidl-Trek l'Italia perde l'ultimo Team Manager | Dopo 16 anni volto pagina

Luca Guercilena ha annunciato che, dopo il Tour de France, lascerà il ruolo di Team Manager del team WorldTour tedesco. È stato l’unico manager italiano in questa categoria e ha ricoperto la posizione per 16 anni. La sua decisione rappresenta l’addio alla guida di questa formazione professionistica di ciclismo. Non sono stati forniti dettagli sui motivi della separazione o sui piani futuri di Guercilena.

Luca Guercilena ha confermato: dopo il Tour de France non sarà più a capo del WorldTeam tedesco, era l'unico Team Manager italiano in un WorldTour. Il futuro è incerto, potrebbe ricoprire anche incarichi Federali o approdare al Giro d'Italia, al posto di Mario Vegni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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