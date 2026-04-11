Beloki colpito dall'auto della Lidl-Trek durante la tappa dell'Itzulia | squalifica e multa al team

Durante la quinta tappa dell'Itzulia Paesi Baschi, Markel Beloki è stato coinvolto in un incidente con un'auto del team Lidl-Trek, una BMW che lo ha tamponato mentre correva. Il team è stato squalificato e multato a seguito dell'incidente, che ha causato l'interruzione dell'attività del ciclista durante la gara. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali ferite o danni specifici.

Markel Beloki tamponato dall'auto della BMW del team Lidl-Trek durante la quinta tappa dell'Itzulia Paesi Baschi. Il responsabile è stato squalificato e punito anche con una multa salata. 🔗 Leggi su Fanpage.it Spavento per Markel Biloki al Giro dei Paesi Baschi: speronato dall’ammiraglia della Lidl-TrekUn episodio ai limiti del surreale è accaduto al Giro dei Paesi Baschi con l'ammiraglia della Lidl-Trek che è finita addosso a Markel Biloki (EF... Dall’Ariston all’abitacolo dell’auto: la musica cambia palcoscenico e diventa esperienza sensorialePer una settimana all'anno i riflettori musicali sono tutti puntati al Festival, ma nel quotidiano è altrove che ascoltiamo la musica. Si parla di: Spavento per Markel Biloki al Giro dei Paesi Baschi: speronato dall'ammiraglia della Lidl-Trek. Beloki colpito dall’auto della Lidl-Trek durante la tappa dell’Itzulia: squalifica e multa al teamMarkel Beloki tamponato dall'auto della BMW del team Lidl-Trek durante la quinta tappa dell'Itzulia Paesi Baschi ... fanpage.it Spavento per Markel Biloki al Giro dei Paesi Baschi: speronato dall’ammiraglia della Lidl-TrekUn episodio ai limiti del surreale è accaduto al Giro dei Paesi Baschi con l'ammiraglia della Lidl-Trek che è finita addosso a Markel Biloki (EF Education-EasyPost ... fanpage.it