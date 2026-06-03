Luca Di Vito ucciso per la spazzatura a Roma Il fratello | Si era presentato dai vicini perché voleva chiarire con i genitori del ragazzo
Un uomo di 57 anni è stato ucciso con un coltello alla gola a Roma, davanti alla compagna. La vittima, Luca Di Vito, si era recata dai vicini per cercare di chiarire una questione con i genitori di un ragazzo. L’aggressore, un giovane colombiano di 18 anni, ha inferto il colpo fatale. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Luca Di Vito, 57 anni, è stato accoltellato a morte alla gola, davanti alla sua compagna, da un ragazzo colombiano di 18 anni, Esneider Yonier Ramirez Ariza. Viveva a Casal del Marmo, in via Villastellone a Roma. E aveva messo un cartello in cui invitava i condomini a non gettare la spazzatura davanti al suo cancello di casa. “ Non buttate la vostra spazzatura nei nostri secchi. Avete rotto il ca. “, recitava il messaggio, secondo quanto ricostruito da Repubblica. Il fratello del 57enne ucciso: «È come se ti sparano. Ma si può essere uccisi per un motivo del genere?». «Avevano litigato per la spazzatura — racconta a Repubblica Roberto Di Vito, fratello della vittima —. 🔗 Leggi su Open.online
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Lite per l'immondizia sotto a casa a Roma, Luca Di Vito ucciso a coltellate da un 18enne colombiano
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