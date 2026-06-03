Luca Di Vito ucciso per la spazzatura a Roma Il fratello | Si era presentato dai vicini perché voleva chiarire con i genitori del ragazzo

Notizia in breve

Un uomo di 57 anni è stato ucciso con un coltello alla gola a Roma, davanti alla compagna. La vittima, Luca Di Vito, si era recata dai vicini per cercare di chiarire una questione con i genitori di un ragazzo. L’aggressore, un giovane colombiano di 18 anni, ha inferto il colpo fatale. La polizia sta indagando sull’accaduto.