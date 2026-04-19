Ucciso a coltellate Italia 21enne trovato senza vita dai genitori | chi era la vittima

Un giovane di 21 anni è stato trovato senza vita nel garage di un condominio lungo la circonvallazione Histoniense a Vasto. I genitori hanno scoperto il corpo nel primo pomeriggio e hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’era più nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause del decesso, che si ipotizza possa essere legato a ferite da arma da taglio.

Giallo a Vasto, dove nel pomeriggio di oggi un giovane di 21 anni è stato trovato senza vita nel garage di un condominio lungo la circonvallazione Histoniense. A fare la drammatica scoperta sarebbero stati i genitori, che si sono trovati davanti il corpo del ragazzo con evidenti ferite da arma da taglio. Sul posto sono subito intervenuti Carabinieri, Polizia locale, personale del 118, il medico legale e il pm di turno della Procura di Vasto, Silvia Di Nunzio. Le informazioni emerse nelle prime ore parlano di un contesto ancora tutto da chiarire, ma l’ipotesi su cui si sta lavorando con più attenzione è quella dell’ omicidio. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto e cercando di capire che cosa sia successo in quell’area privata del complesso residenziale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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