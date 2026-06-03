Lubiana nega l' atterraggio a un aereo israeliano volo dirottato su Zagabria

Da triesteprima.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Slovenia ha negato l’autorizzazione all’atterraggio di un aereo israeliano proveniente da Tel Aviv, destinato all’aeroporto di Lubiana. Il volo è stato dirottato e fatto atterrare invece a Zagabria.

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La Slovenia non ha autorizzato l'atterraggio di un volo Israir proveniente dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e che avrebbe dovuto concludere la sua tratta allo scalo di Lubiana. A riportare la notizia sono è il The Jerusalem Post. Il volo, dopo il permesso negato dalle autorità slovene, è. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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