Lubiana nega l' atterraggio a un aereo israeliano volo dirottato su Zagabria

La Slovenia ha negato l’autorizzazione all’atterraggio di un aereo israeliano proveniente da Tel Aviv, destinato all’aeroporto di Lubiana. Il volo è stato dirottato e fatto atterrare invece a Zagabria.

La Slovenia non ha autorizzato l'atterraggio di un volo Israir proveniente dall'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv e che avrebbe dovuto concludere la sua tratta allo scalo di Lubiana. A riportare la notizia sono è il The Jerusalem Post. Il volo, dopo il permesso negato dalle autorità slovene, è. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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