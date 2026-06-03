Lotta i Portuali conquistano due medaglie a Bologna | brilla l' oro di Alessandro Romano

A Bologna si è svolto il 3° Trofeo Città di Bologna di lotta greco-romana e stile libero, domenica 31 maggio. Alla competizione hanno partecipato circa novanta atleti di età tra 18 e 40 anni provenienti da diverse regioni del centro e nord Italia. I portuali hanno ottenuto due medaglie, con un risultato di rilievo per la squadra. Tra i premiati spicca l’oro conquistato da un atleta che rappresenta i lavoratori portuali.

Domenica 31 maggio sì è disputato il 3° Trofeo Città di Bologna di lotta greco-romana e stile libero, riservato alle classi Juniores e Seniores (18-40 anni), dove si sono sfidati una novantina di atleti di diverse regioni del centro e nord d’Italia.Per il Csrc Portuali di Ravenna a vincere la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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