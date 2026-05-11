Lotta i Portuali Ravenna tornano con sette medaglie dai campionati italiani under 11 e under 13
I portuali di Ravenna hanno partecipato ai campionati italiani di lotta greco-romana e stile libero, che si sono svolti a Martina Franca con la presenza di più di 200 giovani atleti nelle categorie under 11 e under 13. Durante l’evento, gli atleti del Csrc Portuali Ravenna hanno conquistato sette medaglie. Le competizioni si sono svolte nel fine settimana e hanno coinvolto bambini di età compresa tra i 10 e i 13 anni.
Arrivano ottimi risultati per il Csrc Portuali Ravenna ai campionati italiani di lotta greco-romana e stile libero maschile e femminile, disputati sabato e domenica a Martina Franca (Ta) con oltre 200 atleti partecipanti delle classi under 11 e under 13 (dai 10 ai 13 anni), appartenenti a oltre.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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