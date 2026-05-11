Lotta i Portuali Ravenna tornano con sette medaglie dai campionati italiani under 11 e under 13

I portuali di Ravenna hanno partecipato ai campionati italiani di lotta greco-romana e stile libero, che si sono svolti a Martina Franca con la presenza di più di 200 giovani atleti nelle categorie under 11 e under 13. Durante l’evento, gli atleti del Csrc Portuali Ravenna hanno conquistato sette medaglie. Le competizioni si sono svolte nel fine settimana e hanno coinvolto bambini di età compresa tra i 10 e i 13 anni.

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