Lotta all’inquinamento La Maremma è presente

GROSSETO La Federazione italiana pesca sportiva fa il "Giro d’Italia" con " Pulifondali " e " Pulispiagge ". L’ormai classico appuntamento con la mega raccolta di rifiuti emersi e sommersi ritorna nella Giornata Mondiale dell’Ambiente, in programma venerdì. Cinquanta le località coinvolte in ben diciotto regioni. La Toscana – come in passato – farà la sua parte; questa volta con 5 città: Follonica, Livorno, il cui evento beneficerà del patrocinio e del supporto dell’Arpat (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana), Marina di Carrara, Scarlino e Viareggio. Fondamentale sarà la collaborazione con il Ministero dell’ambiente... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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