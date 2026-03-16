Lotta all’inquinamento da plastica premiati cinque Comuni toscani

Cinque Comuni toscani sono stati premiati per il loro impegno nella lotta all’inquinamento da plastica e nella tutela dell’ambiente. Questi enti locali si sono distinti per le iniziative adottate e per l’attenzione rivolta alla riduzione dell’uso della plastica. La premiazione si inserisce in un’azione più vasta di sensibilizzazione e di promozione di pratiche sostenibili nel territorio.

FIRENZE – I Comuni Plastic Free toscani che sono stati premiati sono cinque e rappresentano un esempio di impegno locale nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica. Il riconoscimento è stato assegnato a Barberino Tavarnelle, Follonica, Massa Marittima, Pisa e Vicopisano durante la cerimonia nazionale organizzata a Roma dall’associazione Plastic Free Onlus, realtà di volontariato attiva dal 2019 nella sensibilizzazione contro la dispersione di plastica nell’ambiente. La premiazione si è svolta al t eatro Olimpico di Roma nell’ambito della quinta edizione del riconoscimento Comune Plastic Free, iniziativa che valorizza le amministrazioni locali impegnate nella gestione virtuosa dei rifiuti, nella promozione di comportamenti sostenibili e nella tutela del territorio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Lotta all’inquinamento da plastica, premiati cinque Comuni toscani Articoli correlati Lotta all'inquinamento da plastica: due i Comuni premiati per l’ambienteCEGLIE/FASANO - La battaglia contro la plastica ha i suoi campioni in Puglia, con due autentiche perle della provincia di Brindisi che brillano nel... Lotta ad abbandono dei rifiuti e inquinamento da plastica: premiati due comuni brianzoliUn premio per il loro impegno nel contrasto all’inquinamento da plastica, la lotta all’abbandono dei rifiuti e la promozione di comportamenti... Una selezione di notizie su Lotta all'inquinamento da plastica... Temi più discussi: Lotta contro abbandono dei rifiuti e inquinamento da plastica: premiati due comuni brianzoli; Comuni Plastic Free 2026: tre città umbre premiate a Roma per la lotta all’inquinamento da plastica; Lotta alla plastica e tutela dell'ambiente: Bari tra i 10 Comuni pugliesi premiati a Roma; Roma premiata come Comune Plastic Free 2026 per la prima volta. Premio Plastic Free alla Città di Fasano per il secondo anno consecutivoFASANO – Il Comune di Fasano si conferma tra le realtà italiane più virtuose nella tutela dell’ambiente e nella lotta all’inquinamento da plastica. Per ... osservatoriooggi.it Veneto virtuoso nella lotta alla plastica: 12 Comuni premiati per l’impegno ambientaleDodici amministrazioni venete ricevono il riconoscimento Comune Plastic Free per la lotta all'inquinamento da plastica. lavocedivenezia.it A People una nuova storia della lotta contro i costi esorbitanti delle protesi per tornare a vivere normalmente - facebook.com facebook Referendum, il pm Ardituro: la Riforma indebolisce la lotta a mafiosi e corrotti x.com