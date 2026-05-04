Lotta all’inquinamento tramite il grafene la rettifica di Unisalento con tutti i nomi dei ricercatori

L'ateneo di Lecce ha pubblicato un comunicato ufficiale riguardante uno studio scientifico condotto da un team di ricercatori. Lo studio si concentra sull’utilizzo del grafene per sviluppare metodi di bonifica ambientale e combattere l’inquinamento. La comunicazione fornisce i dettagli sui membri del gruppo di ricerca coinvolto e sulle caratteristiche principali della ricerca. La notizia era stata anticipata nella nostra pagina sabato mattina.

LECCE – Riportiamo, integralmente, un comunicato stampa di Unisalento che integra la notizia riportata sulla nostra pagina, nella mattinata di sabato scorso, circa un importante studio scientifico realizzato all’ateneo leccese su nuove forme di bonifica ambientale per combattere l’inquinamento.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Inquinamento: la "spugna" al grafene nata a Lecce che rivoluziona le bonifiche ambientaliLECCE - Il Salento si conferma ancora una volta un polo d’eccellenza mondiale nelle nanotecnologie. Lotta al cancro, il lavoro dei ricercatori: "L’epigenetica come nuova chiave terapeutica"“Decifrare i codici epigenetici alla base dell’insorgenza e prosecuzione della patologia oncologica è fondamentale per la diagnosi e la cura del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: ?La Scienza dei Cittadini e i Cittadini per l’Aria; Ambiente da salvaguardare. La lotta al parassita dei pini per salvare il parco di via Zara; Fumi nei porti, focus in Prefettura; Fumi in porto, droni per campionare le emissioni delle navi: lo studio della Capitaneria. Lotta all’inquinamento tramite il grafene, la rettifica di Unisalento con tutti i nomi dei ricercatoriL’ateneo leccese ha inviato una nota di integrazione a una precedente notizia, pubblicata da LeccePrima nella mattina di sabato scorso, relativa a un’importante ricerca condotta assieme al Cnr Nanotec ... lecceprima.it Fiume Sarno, lotta all'inquinamento: scatta il sequestro di un’officina a PoggiomarinoLotta all'inquinamento del Sarno, ancora veleni nel fiume che per decenni centinaia di aziende hanno utilizzato come discarica gettando in acqua gli scarti delle attività industriali. Scoperta, ieri, ... napoli.repubblica.it È qui che si gioca la nuova partita nella lotta al tumore al seno. - facebook.com facebook Non è tempo di disfattismo. L’obiettivo resta ancora raggiungibile. Forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. #SempreMilan x.com