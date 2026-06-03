La trattoria di Bergamo festeggia dieci anni di attività, con un menu che combina piatti di mare, influenze francesi e proposte gourmet. L’ambiente accogliente e il servizio curato accompagnano i clienti in un viaggio tra sapori mediterranei e raffinati. Durante questo decennio, il locale ha mantenuto un’offerta stabile, rinnovandosi con piatti innovativi e mantenendo salde le radici della tradizione.

Articolo. «Lostricheria» di Bergamo celebra 10 anni tra cucina di mare, influenze francesi e nuove proposte gourmet. Ostriche, crudi di pesce e piatti iconici confermano l’identità del locale, sempre più punto di riferimento per la ristorazione d’autore. Dieci anni che non rappresentano un punto di arrivo, ma un nuovo inizio. «Lostricheria» in via Sant’Alessandro celebra nel 2026 il suo decimo anniversario confermando una filosofia costruita giorno dopo giorno su identità, coerenza e continua ricerca gastronomica. Un percorso che ha permesso al locale di costruire uno stile preciso e riconoscibile, sostenuto dall’affetto di una clientela fedele che negli anni ha sostenuto il progetto con entusiasmo e fiducia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Lostricheria» dieci anni intensi dal profumo di mare

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