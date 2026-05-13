Conversazioni dal Mare celebra dieci anni | il 15 maggio la presentazione al Salone del Libro di Torino
Si rinnova la presenza istituzionale a Torino per la presentazione della decima edizione del festival letterario tra gli appuntamenti di punta del panorama culturale pugliese Conversazioni dal mare compie dieci anni e torna, anche nel 2026, al Salone Internazionale del Libro di Torino per presentare l’edizione del suo decennale. L’appuntamento è fissato per venerdì 15 maggio, alle ore 13.00, presso il Padiglione della Regione Puglia – K118K117 S, Padiglione 2. La manifestazione, divenuta in questi dieci anni una delle manifestazioni culturali di riferimento per il panorama nazionale, conferma anche per quest’estate i suoi...🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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