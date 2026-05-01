Profumo di Calendimaggio Ecco le dieci candidate a Madonna Primavera

In piazza della Chiesa nuova, le rappresentanze della Magnifica Parte de Sotto e della Nobilissima Parte de Sopra hanno annunciato i nomi delle dieci ragazze candidate a diventare Madonna Primavera, la figura che rappresenta la festa di Calendimaggio. L’elezione si terrà il 6 maggio, durante la tradizionale celebrazione. Le candidate sono state presentate ufficialmente in un evento pubblico, con il nome di ciascuna di loro comunicato alle autorità e ai partecipanti.

In piazza della Chiesa nuova la Magnifica Parte de Sotto e la Nobilissima Parte de Sopra hanno svelato il nome delle 10 fanciulle che aspirano al ruolo di Madonna Primavera, regina della festa di Calendimaggio che sarà eletta il 6 maggio. Sono Sofia Balducci, Caterina Principale, Isabella Ranocchia, Agnese Salari e Camilla Santarelli (Sotto) e Margherita Crivelli, Marta Gubbiotti, Anna Menichelli, Eloisa Parodi e Sara Tutarini (Sopra). Intervenuti alla presentazione, oltre a molti partaioli, Simone Menichelli, presidente dell’Ente Calendimaggio, il sindaco Valter Stoppini, i Priori Maggiori Massimiliano Della Vedova (Sotto) e Maurizio Orbi (Sopra).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Profumo di Calendimaggio. Ecco le dieci candidate a "Madonna Primavera" Notizie correlate Leggi anche: Madonna Primavera. Ecco le candidate. Aperte le taverne Calendimaggio di Assisi 2026 dal 6 al 9 maggio: taverne, cortei storici, Madonna Primavera, il programmaIl Calendimaggio di Assisi 2026, realizzato con il sostegno della Città di Assisi, della Regione Umbria e della Fondazione Perugia, e il patrocinio... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Profumo di Calendimaggio. Ecco le dieci candidate a Madonna Primavera; EVENTI / Ecco come trascorrere il lungo week end del 1° maggio in Granda. Profumo di Calendimaggio. Ecco le dieci candidate a Madonna PrimaveraAssisi: le Parti hanno svelato i nomi delle giovani che aspirano al ruolo di Regina della festa. Resi noti anche i nomi dei balestrieri che si affonteranno in Piazza del Comune per il titolo. lanazione.it Il profumo che sa di pulito con violetta e vanillina che mi ricorda il dolce abbraccio di mia nonnaCosa cercate voi da un profumo? Io, al di là di un buon odore, ricerco sempre emozioni. E quando trovo una fragranza che mi riattiva un ricordo olfattivo del passato, o che mi suscita una sensazione ... vogue.it "30 aprile 1925. Calendimaggio, o Cantar maggio, è una festa stagionale con cui si celebra l’arrivo della primavera, momento fondamentale per la comunità agricola. In alcune valli delle province di Pavia e Piacenza, prende il nome di “Festa d’la Galëina - facebook.com facebook