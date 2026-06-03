L' ospedale che insegna a mangiare | Il cibo è parte integrante della terapia non solo nutrimento
L'ospedale di Forlì produce circa 1500 pasti al giorno, gestiti da una struttura con flussi controllati. Il cibo viene considerato parte integrante della terapia, non solo nutrimento. La cucina interna si occupa di preparare pasti per i pazienti, con attenzione alle esigenze terapeutiche. La produzione avviene in modo organizzato, garantendo la distribuzione quotidiana. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle modalità di preparazione o sui criteri nutrizionali adottati.
Dietro le quinte dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì opera una struttura complessa a flussi controllati, capace di produrre circa 1500 pasti al giorno. Questa imponente macchina quotidiana, che serve in modo capillare i degenti della struttura, i dipendenti e gli utenti esterni della mensa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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