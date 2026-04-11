GLI STRUMENTI Le stampelle sono parte integrante della divisa

Nel calcio per amputati, le stampelle non sono solo strumenti di supporto, ma vengono considerate parte integrante dell’attrezzatura sportiva. Questo tipo di disciplina prevede regole precise riguardo l’uso delle stampelle, che devono essere rispettate durante le partite. La presenza di queste attrezzature nel gioco richiede un’attenzione particolare alle normative stabilite, che regolano il loro utilizzo e le modalità di impiego sul campo.

Nel calcio per amputati la stampella non è un semplice appoggio, ma un attrezzo sportivo con regole ferree. Per facilitare il lavoro degli arbitri, la parte inferiore dell’asta è rivestita con nastro adesivo dello stesso colore dei calzettoni, per distinguere i tocchi fortuiti dai falli intenzionali. Vietati i materiali che possano scheggiarsi, come il legno. Si usano solo leghe leggere per garantire stabilità nei tiri. La base in gomma è studiata per non affondare nell’erba, trasformando l’ausilio in un vero "arto" da competizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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