Edge cambia volto | l’IA diventa parte integrante del browser
Recentemente, il browser ha introdotto una nuova versione che integra l’intelligenza artificiale direttamente nell’esperienza di navigazione. Questa modifica elimina la presenza di un tasto dedicato a Copilot, rendendo l’assistente virtuale parte integrante dell’interfaccia. La novità solleva domande su come l’IA potrà leggere e interpretare contemporaneamente i contenuti di più schede aperte, senza dover ricorrere a funzioni separate o aggiuntive. La modifica interessa l’intero funzionamento del browser e la gestione delle varie schede aperte.
? Domande chiave Come cambierà la navigazione senza il tasto separato di Copilot?. Come farà l'IA a leggere contemporaneamente i contenuti di più schede?. Perché Microsoft ha deciso di eliminare la modalità dedicata al modulo?. Quali saranno le conseguenze pratiche per chi usa Edge su mobile?.? In Breve Funzione sperimentale lanciata nel luglio 2025 per testare l'integrazione nativa.. Nuova capacità di analisi simultanea dei contenuti tra diverse schede aperte.. Versione Preview disponibile per utenti interessati all'accesso prioritario alle innovazioni.. Prezzo Motorola Signature indicato a 699 euro su piattaforma eBay.. Microsoft elimina la modalità Copilot da Edge per integrare l’intelligenza artificiale direttamente nel cuore del browser. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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