Scattano i playout | CC Napoli-RN Salerno e Ortigia-Telimar valgono la salvezza
Partono i playout per determinare le due squadre che resteranno in serie A. Le gare decisive sono Napoli-RN Salerno e Ortigia-Telimar. Questi incontri valgono la salvezza e chiudono la stagione, che si è rivelata più complicata del previsto per molte squadre. Le partite si svolgono in un clima di alta tensione, con le squadre che cercano di evitare la retrocessione in una fase cruciale.
Porre rimedio ad una stagione che, fino ad ora, per mille motivi di natura diversa è stata ampiamente al di sotto delle attese. Tutto quanto fatto fino ad ora si azzera, si riparte per un nuovo mini campionato nel quale giocarsi il tutto per tutto in un range che può variare dalle due alle sei partite. Gara uno di semifinale segna l’inizio dei playout del campionato di Serie A1 maschile. Chi vince la serie al meglio delle tre partite potrà chiudere in anticipo la sua stagione e festeggiare la preziosa conquista della salvezza, mentre per chi perde la sofferenza si prolungherà con la finale che decreterà la formazione destinata a retrocedere insieme alla RN Florentia in A2. 🔗 Leggi su Oasport.it
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