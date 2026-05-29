Scattano i playout | CC Napoli-RN Salerno e Ortigia-Telimar valgono la salvezza

Notizia in breve

Partono i playout per determinare le due squadre che resteranno in serie A. Le gare decisive sono Napoli-RN Salerno e Ortigia-Telimar. Questi incontri valgono la salvezza e chiudono la stagione, che si è rivelata più complicata del previsto per molte squadre. Le partite si svolgono in un clima di alta tensione, con le squadre che cercano di evitare la retrocessione in una fase cruciale.