CC Ortigia e Rari Nantes Salerno vincono gara 1 di semifinale playout e vedono la salvezza
Nella prima giornata delle semifinali playout di Serie A1 maschile, C.C. Ortigia e Rari Nantes Salerno hanno vinto le rispettive gare. A Napoli, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria a sorpresa, sfavorita nei pronostici, mentre a Siracusa l’ottima prestazione dei padroni di casa ha reso più difficile la strada verso la salvezza per gli avversari. Entrambe le partite si sono concluse con risultati favorevoli alle squadre in trasferta.
Le due sfide valevoli per gara uno di semifinale dei playout del campionato di Serie A1 maschile riserva due verdetti contrastanti: a Napoli il fattore campo salta con il blitz a sorpresa di chi partiva sfavorito, mentre a Siracusa per gli ospiti ci sono davvero pochissime possibilità. Alla piscina Scandone la Rari Nantes Salerno supera 16-13 l’AC Group Circolo Canottieri Napoli. Mercoledì sera, in gara due, la compagine salernitana potrà sfruttare il fattore campo, sul neutro di Santa Maria Capua Vetere, per provare a chiudere i conti e festeggiare una salvezza che fino a poche settimane prima sarebbe potuta apparire come un traguardo utopico. 🔗 Leggi su Oasport.it
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