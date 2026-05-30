cc ortigia e rari nantes salerno vincono gara 1 di semifinale playout e vedono la salvezza

Notizia in breve

Nella prima giornata delle semifinali playout di Serie A1 maschile, C.C. Ortigia e Rari Nantes Salerno hanno vinto le rispettive gare. A Napoli, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria a sorpresa, sfavorita nei pronostici, mentre a Siracusa l’ottima prestazione dei padroni di casa ha reso più difficile la strada verso la salvezza per gli avversari. Entrambe le partite si sono concluse con risultati favorevoli alle squadre in trasferta.