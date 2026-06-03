Un uomo è deceduto a causa di un tumore. È stato inaugurato un nuovo campo da basket dedicato a lui, con un taglio del nastro ufficiale. L’evento si è svolto con la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, che hanno assistito all’apertura del nuovo spazio sportivo. Il campo si trova in una zona dedicata alle attività all’aperto e sarà utilizzato per praticare il basket e altre attività sportive. La cerimonia ha incluso anche un breve discorso di ringraziamento e un momento di ricordo.

Taglio del nastro importante per lo sport medicinese: è stato inaugurato il nuovo campo da basket situato all’interno dell’area sportiva della frazione di Villa Fontana a Medicina in occasione del torneo ’LOL*09 & I VEZ’ dedicato a Lorenzo, giovane della frazione deceduto nel 2023 a causa di un tumore. Una giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e della comunità, che ha visto la partecipazione di tanti giovani e di numerosi cittadini e cittadine della frazione. Dopo il taglio del nastro e i discorsi istituzionali, la giornata è proseguita con il torneo di basket LOL*09 & I VEZ, un quadrangolare Under 17 che ha visto sfidarsi le squadre di Virtus Medicina, Bsl San Lazzaro, Collegno e Castellarano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lorenzo morto per un tumore. Inaugurato il ’suo’ playground

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