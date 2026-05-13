Colleferro Su una parete interna del Polo Liceale G Marconi inaugurato uno splendido murales in memoria di Lorenzo Nucheli…
A Colleferro, all’interno del Polo Liceale “G. Marconi”, è stato inaugurato un murales in ricordo di Lorenzo Nucheli. La cerimonia si è svolta nella tarda mattinata di oggi, 13 maggio, e ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e rappresentanti dell’istituto. Il murales è stato realizzato su una parete interna dell’edificio e rappresenta un elemento commemorativo dedicato alla memoria di Lorenzo Nucheli.
Cronache Cittadine COLLEFERRO (Giulio Iannone) – È stato inaugurato nella tarda mattinata di oggi, 13 Maggio, su una delle pareti interne del L'articolo Colleferro. Su una parete interna del Polo Liceale “G. Marconi” inaugurato uno splendido murales in memoria di Lorenzo Nucheli. Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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