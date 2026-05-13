Colleferro Su una parete interna del Polo Liceale G Marconi inaugurato uno splendido murales in memoria di Lorenzo Nucheli…

Da cronachecittadine.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Colleferro, all’interno del Polo Liceale “G. Marconi”, è stato inaugurato un murales in ricordo di Lorenzo Nucheli. La cerimonia si è svolta nella tarda mattinata di oggi, 13 maggio, e ha visto la partecipazione di studenti, insegnanti e rappresentanti dell’istituto. Il murales è stato realizzato su una parete interna dell’edificio e rappresenta un elemento commemorativo dedicato alla memoria di Lorenzo Nucheli.

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