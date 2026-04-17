Tumore al seno il primario Lorenzo Barellini incontra gli studenti del liceo Cecioni

Circa quaranta studenti delle classi quinte del liceo Cecioni hanno partecipato a un incontro dedicato alla prevenzione e alla salute incentrato sul tumore al seno. L’evento, condotto dal primario Lorenzo Barellini, ha permesso agli studenti di approfondire le tematiche legate alla diagnosi precoce e alle strategie di prevenzione. La discussione si è svolta all’interno dell’istituto, coinvolgendo giovani interessati a conoscere aspetti medici e pratici legati alla salute femminile.

Circa quaranta tra studentesse e studenti delle classi quinte del liceo Cecioni hanno partecipato all’incontro “Investiamo sulla nostra salute. Corretti stili di vita nella prevenzione del carcinoma mammario” promosso dall’Asl Toscana nord ovest nell’ambito delle attività di sensibilizzazione.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Enrico Galiano incontra gli studenti del Liceo Francesca Barra incontra gli studenti del Liceo GiannoneGiovedì 16 aprile, alle ore 16:30, presso l’Auditorium provinciale di Caserta il Liceo Pietro Giannone ospiterà un nuovo stimolante evento. Una raccolta di contenuti Tumore, scoperta dello Ieo di Milano sui 'geni Jolie': una svolta per la prevenzione del cancro al senoUna metanalisi dello Ieo su 8.000 pazienti rivela legami inediti tra geni Brca e tipo di carcinoma: l'appello degli scienziati milanesi per aggiornare i protocolli e salvare migliaia di donne ... milanotoday.it Tumore al seno: arriva una nuova strategia per fermarloUna proteina interruttore apre nuove prospettive per terapie mirate contro le forme più aggressive di tumore al seno ... milanotoday.it