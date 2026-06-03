L'Afragolese ha avanzato un’offerta a Lorenzo Insigne, che avrebbe manifestato interesse per la possibilità di unirsi alla squadra in Serie D. I contatti tra le parti continuano, con un contratto biennale sul tavolo. La società rossoblù aspetta una decisione, mentre Insigne riflette sulla proposta. La trattativa resta aperta, senza ulteriori dettagli ufficiali.

Il ritorno in Italia di Lorenzo Insigne si è chiuso nel peggiore dei modi. L’attaccante classe ’91 non è riuscito a salvare il Pescara, nonostante i 5 gol e i 3 assist totalizzati in 13 presenze. La squadra di Gorgone ha chiuso all’ultimo posto in Serie B dietro Spezia e Reggiana, tra le lacrime dell’ex capitano del Napoli dopo l’1-1 all’Adriatico contro gli uomini di D’Angelo che ha sancito la retrocessione. Il giocatore aveva scelto di tornare in Abruzzo a gennaio: era rimasto svincolato dopo l’esperienza al Toronto in Mls. Con il club del presidente Sebastiani – e con Zeman in panchina - nel 2012 Insigne guidò gli abruzzesi fino alla promozione in Serie A, in quella squadra c’erano anche Immobile e Verratti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lorenzo Insigne in Serie D? L'Afragolese prova il colpaccio, lui ci pensa

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Lorenzo INSIGNE si commuove parlando del NAPOLI, il mancato ritorno e il rimpianto più grande

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