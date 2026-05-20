Panchina Manfredonia si pensa all’ex Afragolese Ciaramella

Dopo l’addio ufficiale di Luigi Pezzella, il Manfredonia sta valutando diverse opzioni per la guida tecnica della prossima stagione. Tra i nomi che circolano ci sarebbe anche quello di un ex calciatore dell’Afragolese, Ciaramella, ma ancora nulla è stato confermato ufficialmente. La società sta definendo i dettagli e i nomi possibili, nel tentativo di individuare la soluzione più adatta per il futuro della squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui