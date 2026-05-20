Panchina Manfredonia si pensa all’ex Afragolese Ciaramella
Dopo l’addio ufficiale di Luigi Pezzella, il Manfredonia sta valutando diverse opzioni per la guida tecnica della prossima stagione. Tra i nomi che circolano ci sarebbe anche quello di un ex calciatore dell’Afragolese, Ciaramella, ma ancora nulla è stato confermato ufficialmente. La società sta definendo i dettagli e i nomi possibili, nel tentativo di individuare la soluzione più adatta per il futuro della squadra.
Dopo la separazione già ufficializzata tra il Manfredonia e Luigi Pezzella, il club sipontino è già al lavoro per definire il nuovo assetto tecnico in vista della prossima stagione. Il nome in cima alla lista dei candidati per la panchina sarebbe, secondo Antenna Sud, quello di Andrea Ciaramella, reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Afragolese. L’allenatore campano sarebbe in questo momento “in pole” per raccogliere l’eredità di Pezzella. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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