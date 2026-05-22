Clamoroso! L' Afragolese sogna di tesserare Lorenzo Insigne

Da alcune ore circola online un'indiscrezione riguardante l'interesse di una squadra di Serie D per un noto calciatore. Secondo quanto riportato, l'Afragolese starebbe valutando l'eventualità di tesserare un attaccante con un passato in Serie A e diverse presenze con la nazionale. La notizia si è rapidamente diffusa anche su alcuni siti di informazione, suscitando sorpresa tra gli appassionati di calcio. Al momento, nessuna conferma ufficiale è arrivata dall'entourage del giocatore o dalla società.

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