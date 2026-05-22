Clamoroso! L' Afragolese sogna di tesserare Lorenzo Insigne
Da alcune ore circola online un'indiscrezione riguardante l'interesse di una squadra di Serie D per un noto calciatore. Secondo quanto riportato, l'Afragolese starebbe valutando l'eventualità di tesserare un attaccante con un passato in Serie A e diverse presenze con la nazionale. La notizia si è rapidamente diffusa anche su alcuni siti di informazione, suscitando sorpresa tra gli appassionati di calcio. Al momento, nessuna conferma ufficiale è arrivata dall'entourage del giocatore o dalla società.
Più che un sogno appare una vera e propria utopia,ma nel calcio mai dire mai. Da qualche ora sta rimbalzando prepotentemente sul web, anche sul sito di Repubblica, l'indiscrezione che vuole l'Afragolese, squadra campana di Serie D, sulle tracce di Lorenzo Insigne. L'ipotesi, diciamolo subito, è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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