Lorenzo Bonicelli torna a trovare gli amici della Ghislanzoni | il ginnasta accolto da una grande festa sento il vostro amore

Lorenzo Bonicelli ha festeggiato il suo compleanno incontrando gli amici della Ghislanzoni, ricevendo un’accoglienza calorosa. Durante l’incontro, ha espresso gratitudine per l’affetto ricevuto. La festa si è svolta ad Abbadia Lariana, con presenza di numerosi amici e familiari. Bonicelli ha condiviso momenti di allegria e ringraziato per il supporto ricevuto nel tempo. La celebrazione ha rafforzato i legami con la comunità locale e il suo entourage.

Abbadia Lariana (Lecco), 3 giugno 2026 – Compleanno in famiglia per Lorenzo Bonicelli. Il ginnasta lecchese di 24 anni di Abbadia Lariana, che l’estate scorsa alle Universiadi di Essen, in Germania, ha avuto un grave infortunio che lo costringe in sedia a rotelle, è stato l’ospite d’onore per il 130° anniversario di fondazione della Ghislanzoni Gal. Nata nel 1896, è la sua società sportiva. CARDINI LECCO ABBADIA LARIANA E OLGINATE = LORENZO BONICELLI, ATLETA DISABILE, FESTEGGIATO IN QUESTI GIORNI IN DIVERSE OCCASIONI - 2-6-2026 "Come tornare a casa” . “ Qui sento amore, come quando si torna a casa”, le parole di Bonni, accolto con una standing ovation tra gli applausi e tra gli hip hip urrà nel Palasport di Olginate, al termine del saggio durante il quale si sono esibiti i tesserati di tutte le età e di tutte le discipline. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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