Simone e Vania Bonicelli, genitori del ginnasta Lorenzo, sono stati protagonisti dopo l’infortunio che il figlio ha subito durante le Universiadi di Essen nel luglio 2025. La vicenda ha portato alla ribalta il ruolo di supporto familiare nel percorso sportivo del giovane atleta. La notizia si concentra sulla presenza e sull’intervento dei genitori nel momento di difficoltà del figlio, senza approfondimenti su altri aspetti.

Simone e Vania Bonicelli, genitori del ginnasta Lorenzo, sono diventati figure centrali nel sostegno al figlio dopo l’infortunio occorso durante le Universiadi di Essen nel luglio 2025. La coppia, residente ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco, ha coordinato ogni fase della riabilitazione del giovane atleta. Il dramma ha avuto inizio il 23 luglio 2025, quando Lorenzo è precipitato durante un esercizio agli anelli in Germania. Da quel momento, i genitori hanno stabilito una presenza costante, spostandosi immediatamente all’estero per non lasciare mai solo il ragazzo. L’impegno della famiglia non si è interrotto con il rientro in Italia, proseguendo durante il ricovero presso la struttura del Niguarda a Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ginnasta Lorenzo Bonicelli: il muro di sostegno dei genitori

Paralimpiadi, il ginnasta lecchese Bonicelli sarà tedoforo a Verona: “Farò ancora l’atleta, ho fiducia e speranza”Abbadia Lariana (Lecco), 4 marzo 2026 – A luglio scorso il gravissimo infortunio che lo ha costretto sulla sedia a rotelle.

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Stasera, mercoledì 8 aprile, dalle 21.15 su Italia Uno Speciale del programma LE IENE con Nicolò De Devitiis insieme a Lorenzo Bonicelli! - facebook.com facebook