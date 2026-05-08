Tutto Mozart al Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo

Il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo presenta una mostra dedicata a Mozart, inaugurata l’8 maggio 2026. L’esposizione include documenti, manoscritti e oggetti legati alla vita e alle opere del compositore. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città e si svolge fino a una data ancora da definire. La mostra è aperta al pubblico e accessibile anche ai visitatori stranieri.

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Arezzo, 8 maggio 2026 – Ospite delle maggiori istituzioni concertistiche e tra i pianisti italiani più attivi e apprezzati della discografia contemporanea, Costantino Catena sarà solista dell’ Orchestra da Camera Fiorentina nel concerto di sabato 9 maggio ore 21 al Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo. Sul podio salirà Francesco D’Arcangelo, già direttore artistico di Salerno Classica. Una serata nel segno d i Wolfgang Amadeus Mozart, di cui ascolteremo il concerto per pianoforte e orchestra K. 271 “Jeunehomme” composto per una pianista francese “giunta dal gran mondo a sconvolgere Salisburgo, con una ventata di profumo mondano", come afferma il musicologo Bernhard Paumgartner nel suo libro Mozart (Einaudi, 1994).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutto Mozart al Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di Arezzo Notizie correlate Visita guidata al Museo di arte medievale: il San Matteo di PisaVisita guidata al Museo di San Matteo di PisaI Colori del Medioevo: Visita al Museo Nazionale di San MatteoUn viaggio esclusivo nel museo d’arte... Museo archeologico nazionale di Pontecagnano: tutto pronto per la "Giornata Nazionale del Paesaggio"Sabato 14 marzo alle ore 10, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano si terrà l’ultimo... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Firenze, tutto Mozart nel concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina; Al DomQuartier di Salisburgo tra antichi capolavori, Mozart e sessioni di yoga. Nel cuore della cultura europea; L'omaggio a Mozart sul battello per l'isola Bisentina nel lago di Bolsena; Festival Il Lago Cromatico 2026 – XII edizione. Tutto Mozart al Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna di ArezzoArezzo, 8 maggio 2026 – Ospite delle maggiori istituzioni concertistiche e tra i pianisti italiani più attivi e apprezzati della discografia contemporanea, Costantino Catena sarà solista dell’ Orchest ... lanazione.it Friends of Genoa porta il Requiem di Mozart in San Lorenzo, tutto esaurito. Occupati tutti gli oltre 700 posti a disposizione in cattedrale #ANSA - facebook.com facebook