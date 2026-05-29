L' orchestra da camera fiorentina in concerto al museo nazionale di Arezzo

L'orchestra da camera fiorentina si esibirà il 5 giugno al museo nazionale d'arte medievale e moderna di Arezzo. La performance è prevista nel contesto di un concerto organizzato nel museo.

L'orchestra da camera fiorentina si esibirà al museo nazionale d'arte medievale e moderna di Arezzo il 5 giugno. Il concerto si terrà nella sede di via San Lorentino 8, uno degli spazi espositivi più significativi della città, afferente alla direzione regionale musei nazionali Toscana.L'evento. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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