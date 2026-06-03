Simone Lontani ha rifiutato il rinnovo con il Milan e sta per firmare con il Parma. La decisione del giovane attaccante di lasciare il club rossonero evidenzia le difficoltà nella gestione della strategia di valorizzazione dei giovani, che sembra non portare a una monetizzazione efficace. La situazione si inserisce in un contesto più ampio di crisi del settore giovanile del club, che l’anno scorso è passato dalla Serie C alla Serie D.

Il Milan è in procinto di perdere uno dei suoi profili più interessanti del settore giovanile: Simone Lontani (classe 2008). L'attaccante, tra i migliori protagonisti dell'ultima stagione nel Milan Primavera sotto la guida di mister Giovanni Renna, è ormai vicinissimo alla firma con il Parma. Il trasferimento avverrà a parametro zero, dato che il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno. L'annata di Lontani è stata caratterizzata da un ottimo impatto sul campo, interrotto sul più bello da un problema fisico: Presenze totali: 21 partite disputate nel campionato Primavera 1 (1.408 minuti giocati). Impiego: titolare in 17 occasioni, subentrato dalla panchina in altre 4 gare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Lontani a zero al Parma: ma a che serve Milan Futuro se i giocatori non vengono monetizzati?

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